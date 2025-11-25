Ecco tutti i numeri della sfida tra Torino-Como: i dati testimoniano la sostanziale superiorità mostrata dal Como

Un’altra sconfitta con cinque reti subite: la seconda dall’inizio del campionato. Contro il Como, il Torino ha tenuto testa fino alla fine del primo tempo, ma nella ripresa, gli uomini di Fabregas si sono imposti sui granata.

Il risultato di 5-1, seppur punitivo, rispecchia pienamente l’andamento dell’incontro. Nel corso dei 90 minuti, in poche occasioni gli uomini di Fabregas sono andati in difficoltà, mentre i granata hanno speso grandi quantità di energie per cercare di contenere tutta la qualità dei lariani. Il Torino ha perso in quasi tutte le statistiche contro il Como, persino in quella dei falli, dove ci si sarebbe potuti aspettare almeno un segnale di voglia e di cattiveria agonistica per evitare un passivo così pesante. .

I dati sul possesso palla

Il dominio espresso dal Como è stato testimoniato dal dato sul possesso palla. I lariani hanno infatti registrato il 65%, contro il 35% del Torino. I granata, nonostante la situazione di svantaggio hanno faticato enormemente nel creare gioco per cercare di rimettere in discussione il risultato. Sono stati meno di 100 i passaggi del Torino, mentre il Como è spesso riuscito a rendersi pericoloso con la fitta rete di passaggi (ben 258) che ha permesso ai lariani di superare la prima pressione dei granata.

Solo due tiri del Torino

Il Torino nonostante la superiorità del Como nella prima frazione ha tentato in più occasioni di rendersi pericoloso. I granata dopo aver ripreso il risultato sono parsi motivati, ma la troppa imprecisione, gli ha impedito di costruire con più facilità il gioco. Gli uomini di Fabregas grazie alle loro giocate sono arrivati in più occasioni con una discreta facilità al tiro. Delle 15 conclusioni tentate, 7 sono finite nello specchio, e solamente due di queste non hanno battuto Paleari. Il Torino invece, vista la difficoltà nel costruire gioco ha tentato in più occasioni il tiro, ben 10 registrati, ma di questi, solo due hanno centrato lo specchio della porta.