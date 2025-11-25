Il Torino non subiva almeno 5 gol dal 2021: era la sfida contro il Milan in cui i rossoneri ne fecero ben 7

Disastro totale per il Torino di Marco Baroni: il match contro il Como finisce 1-5, con la difesa del Torino protagonista di un vero e proprio tracollo. Dopo un inizio di campionato molto simile, con la sconfitta per 5-0 nella trasferta di San Siro contro l’Inter, la difesa granata sembrava aver rialzato man mano la testa, certamente con qualche amnesia come quella dei 3 gol in pochi minuti subiti contro l’Atalanta, ma allo stesso con grande solidità in molte partite importanti, dalle vittorie con Roma e Napoli, ai pareggi a reti inviolate contro Bologna e Juventus, tutte partite terminate senza subire gol. Mai ci si sarebbe aspettati una seconda “manita” in così poco tempo. Il dato che fa riflettere fa proprio riferimento ai gol subiti: i granata, infatti, non subivano così tanti gol in un match casalingo dallo 0-7 contro il Milan nel 2021, anno in cui il Torino si trovò a lottare per la salvezza fino alla penultima giornata di campionato.

La difesa rimaneggiata e i sostituti non all’altezza

Il presidente Urbano Cairo ha commentato il risultato nel post-partita, sottolineando l’assenza di pedine importanti per lo scacchiere di Baroni. Nella serata di ieri è mancato sicuramente l’apporto di Ardian Ismajli e di Saúl Coco, il primo non convocato per un affaticamento muscolare, il secondo lasciato in panchina, anche lui per alcuni problemi fisici riscontrati in settimana.

A completare il pacchetto con Maripán (tutt’altro che perfetto nella serata di ieri) sono stati schierati Tameze e Masina. In particolare, il difensore marocchino non scendeva in campo dalla partita del 4 ottobre contro la Lazio, e il suo ritorno in campo non è stato di certo dei migliori: copre male sulla conclusione di Addai in occasione del 1-2 e perde alcuni palloni pericolosi in mezzo al campo. Per Tameze partita in salita come per il resto della squadra e per larga parte dei 90 minuti è parso che ogni cambio di passo e di ritmo comasco potesse sempre mettere in difficoltà la difesa del Toro: il risultato ne è la prova.

La difesa peggiore del campionato

Con quest’ultima goleada subita, la difesa del Torino diventa (di nuovo) la peggiore in campionato per gol subiti, ben 21 in queste prime 12 di partite di Serie A. Il fattore ancor più preoccupante è rappresentato dal fatto che i gol non siano stati subiti in maniera uniforme tra le partite, ma siano frutto di risultati parecchio sproporzionati: 16 di queste 21 reti sono stati subite in sole 4 partite. In attesa di capire se la finestra di calciomercato invernale porterà con sé nuovi innesti per il reparto difensivo, il popolo granata chiede un cambio di rotta e un miglioramento che dovrà passare, prima di tutto, da una prestazione nettamente più convincente nella prossima partita, in cui il Torino affronterà il Lecce, che vede il toro solo 4 punti sopra di sé.