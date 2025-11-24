Il presidente del Torino ha commentato così la prestazione della sua squadra dopo la disfatta contro il Como

Il presidente del Torino Urbano Cairo dopo la disfatta del Torino contro il Como ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla prestazione dei granata, uscendo dallo stadio: “Partita troppo brutta per essere vera. Primo tempo abbiamo tenuto bene, abbiamo tenuto i contropiedi. Nel secondo tempo incredibile, hai fatto 6 partite di alto livello contro Napoli, Juve, Roma, Bologna, Pisa Genoa, e poi fai una partita così. Mancavano alcuni giocatori importanti come Simeone, Adams, Coco, Ismajli, rispetto al derby ne mancavano 4. Sono dispiaciutissimo. Noi dobbiamo pensare a tutto, abbiamo davanti ancora tante partite, poi faremo tutte le considerazioni.

Cairo sul mercato

“Se opportuno interverremo sul mercato. Sicuramente il Como ha investito cifre piuttosto importanti, hanno buoni giocatori, poi al Toro di oggi mancavano alcuni giocatori importanti. Gli altri due sono però molto più in forma, te ne mancavano 4 importanti, al Como uno. Il Como è un’ottima squadra ma il Toro oggi non è stato quello contro il derby, però non ci sono scusanti. Sono veramente dispiaciuto, secondo tempo troppo brutto. Dobbiamo ripartire, non c’è bisogno che parli io, andrò a trovarli in settimana”.