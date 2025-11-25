Un ritorno in campo da dimenticare. Il Torino ha subito una pesante sconfitta in casa alla ripresa del campionato: chi sono i responsabili?
In 90 minuti il Torino è riuscito a vanificare quanto di buono si era visto negli ultimi mesi. Contro il Como i granata hanno condotto una prova insufficiente, e nonostante gli importanti meriti dei lariani, sono state troppe le disattenzioni e gli errori della squadra di Baroni. I tifosi del Torino si aspettavano di rivedere una squadra solida che avrebbe combattuto per ottenere un buon risultato contro degli avversari ostici come il Como. Invece, dopo il secondo gol subito, i granata non sono più riusciti a rialzare la testa. Le cause di questa sconfitta possono essere molteplici: dall’atteggiamento della squadra, alle scelte dell’allenatore, fino alle lacune della dirigenza sul mercato.
Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: di chi sono le responsabilità di questa brutta sconfitta? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.
Questo sondaggio è come sparare sulla croce rossa. Solo più dei mentecatti cairoti possono sostenere una società come questa. Il problema è che alcuni a forza di ingoiare m3rda la trovano pure buona.
La prossima in casa entro allo stadio con la maglia della Juve..probabilmente trovo anche chi mi offre da bere! Che schifo vi meritate Cairo!
Mezzo secolo senza scudetto.
Tutto qui😔.