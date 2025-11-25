L’attaccante di proprietà del Torino è tornato a trovare la rete dopo quasi un anno dall’ultima marcatura in campionato

Pellegri dopo aver trascorso una stagione da dimenticare a causa di un infortunio al legamento crociato riscontrato contro il Verona nel campionato 2024/2025 è ora tornato a giocare con continuità.

Dopo settimane di riadattamento, l’attaccante italiano si sta ora confermando nelle rotazioni dell’undici titolare dell’Empoli, e nel corso della scorsa giornata, Pellegri è riuscito a siglare la sua prima rete stagionale. L’italiano dopo essere entrato a partita in corso contro l’Avellino ha saputo cogliere la possibilità di realizzare il gol del 3-0, valido per il definitivo successo della squadra toscana.

In gol dopo più di un anno dall’ultima volta

La rete di Pellegri contro la squadra campana è stata la prima dal recupero dall’infortunio. L’ultimo gol dall’attaccante di proprietà del Torino era stato realizzato a quasi un anno di distanza, in occasione della sfida contro l’Udinese del 25 novembre 2024. Quel gol fu il terzo della sua stagione, che prima dell’infortunio era iniziata in modo promettente. Pellegri aveva infatti realizzato 3 gol in 13 presenze, ma con la sua assenza, l’Empoli non ha saputo ritrovare velocemente un nuovo leader offensivo, e al termine della stagione, i toscani hanno dovuto scontrarsi con la retrocessione in Serie B.

L’Empoli punta ai Play Off

Dopo un inizio di stagione in salita, l’Empoli ha invertito quello che fino a poche settimane fa era stato un rendimento sottotono grazie all’arrivo del tecnico Dionisi. L’allenatore ha saputo infondere fiducia alla squadra, che nelle successive settimane ha scalato diverse posizioni in classifica, piazzandosi all’ottavo posto, zona che permetterebbe ai toscani di accedere ai Play Off. Con la ritrovata condizione di Pellegri, l’Empoli farà ora grande affidamento sull’attaccante del Torino, che dopo la stagione difficile vorrà ora cercare di riscattarsi sul campo.