Njie torna in campo senza incidere, regalando il gol al Como: forte involuzione per lo svedese dopo l’infortunio

Tra le sostituzioni e le ricomparse in campo durante Torino-Como c’è stata quella di Alieu Njie, il giocatore svedese è subentrato a Zapata al 78′, incidendo molto poco su una partita che, già prima del suo ingresso, aveva preso una bruttissima piega per il Toro. Fa specie pensare che poco più di un anno fa fu proprio lo stesso Njie a regalare i 3 punti al Torino, nella partita finita 1-0 proprio contro il Como di Fàbregas. La scorsa stagione sembrava essere quella della possibile ‘esplosione del 92 granata (tanto che il club, in estate, gli aveva prolungato il contratto), ma dopo l’infortunio al malleolo rimediato a febbraio e la successiva operazione, il rientro in campo non è stato all’altezza delle aspettative.

Rientro complicato e poco spazio concesso

Il rientro di Njie ha subito complicazioni, prima per un affaticamento muscolare a inizio stagione e poi per il pochissimo spazio concesso da Marco Baroni, fino a ieri erano stati solo 3 i minuti giocati in Serie A (nel recupero della partita di Parma). Sicuramente ha pesato il fatto che, dopo le prime giornate di campionato, il Torino abbia cambiato modulo, eliminando il tridente a sostegno della punta, ipotizzato inizialmente, e inserendo sulle corsie i quinti di centrocampo, ruolo che richiede un grande dispendio di energie e un importante contributo nella fase difensiva. Una posizione probabilmente inadatta a Njie, che per il ruolo di attaccante ha invece subito la concorrenza di un super Simeone, di Adams e di Zapata.

Njie, più minutaggio in nazionale

A differenza che con il Torino, Njie ha trovato molto più spazio nella nazionale Under-21 svedese dove, negli ultimi due mesi, ha sempre giocato dall’inizio, sfornando anche alcune buone prestazioni. Se nella precedente annata Vanoli si era affidato molto a Njie, ultimamente la fiducia dello staff tecnico granata nei suoi confronti sembra diminuita e la risposta sul campo di ieri è stata parecchio deludente.