Il retroscena / Discussione tra Vlasic e Asllani in occasione del calcio di rigore, il croato ha spiegato l’episodio: le sue parole

Una situazione particolare ha visto coinvolti diversi giocatori granata, in occasione del calcio di rigore concesso nel recupero del primo tempo, in favore del Torino, nella partita di ieri sera contro il Como. Già prima della chiamata di Bonacina al Var (grazie al quale è stata confermata la decisione iniziale: calcio di rigore) sul dischetto si era inizialmente recato Asllani, con tanto di pallone in mano. Dopo poco si sono avvicinati al dischetto anche Nikola Vlašić e Zapata (il quale si è allontanato dopo poco). Da quel momento è nata una discussione tra il centrocampista albanese e quello croato (anch’esso con un secondo pallone in mano), entrambi volenterosi di calciare il rigore. In conferenza stampa Vlasic ha spiegato così l’episodio: “Era scritto negli spogliatoi che io sono il primo rigorista. Asllani è il secondo. Lui voleva tirare. Io fino ad ora non ho sbagliato rigori e quindi ho preso il pallone e ho tirato”.

Le gerarchie di Baroni sono un’arma a doppio taglio

L’episodio di ieri sera potrebbe essere la dimostrazione di come la mancanza di chiarezza delle gerarchie di titolarità e di incarichi del Torino possano andare a ricreare la situazione vista ieri in campo. Se nel caso del rigore contro l’Atalanta, calciato e sbagliato da Zapata, nessuno aveva espresso chiari segni di disaccordo (forse anche per il brutto momento da cui arrivava il capitano granata), ecco che contro il Como sono iniziate le prime incomprensioni. Viene da chiedersi se forse non servano gerarchie più chiare per tutti, in modo da evitare discussioni all’interno del gruppo squadra.

I dati di Vlasic e Asllani dal dischetto

Per Asllani 11 rigori calciati in carriera, tutti quanti realizzati: 7 con la maglia delle giovanili dell’Empoli, 2 con quella della nazionale albanese (l’ultimo a Settembre) e infine 2 con i colori nerazzurri dell’Inter, di cui il secondo proprio contro il Toro la scorsa stagione. Per quanto riguarda Vlašić: 17 rigori calciati e 12 segnati in carriera, la maggior parte con il CSKA Mosca tra il 2018 e il 2021 e a seguire 3 con il Torino, due l’anno scorso contro Inter e Venezia e l’ultimo ieri sera contro il Como.