Lyanco torna in Nazionale: è tra i convocati del Brasile Under 23 - Toro.it

Dopo l’infortunio patito proprio in Nazionale, Lyanco torna tra i convocati di Jardine: il Brasile Under 23 prepara le Olimpiadi

Lyanco torna in Nazionale. Dopo essere rientrato dall’infortunio – patito proprio in una sfida giocata con la maglia verdeoro – e aver riconquistato il posto da titolare nel Torino di Moreno Longo, il centrale classe 1997 potrà presto indossare nuovamente la maglia del Brasile Under 23. Oggi, venerdì 6 marzo 2020, il commissario tecnico Jardine ha diramato infatti la lista dei convocati per gli impegni della Seleçao Olimpica, che nei prossimi mesi dovrà preparare i giochi di Tokyo. Modalità e avversari di questa fase di preparazione saranno comunicati in seguito dalla Federazione brasiliana. Quel che è certo è che Lyanco vi prenderà parte.