Tv, Serie A in chiaro? Presentata un'interrogazione parlamentare - Toro.it

La senatrice Sandra Lonardo ha presentato un’interrogazione parlamentare d’urgenza per trasmettere la Serie A in chiaro

A causa dell’emergenza Coronavirus, tutte le partite di Serie A fino almeno al 3 aprile si disputeranno a porte chiuse. E come accaduto una settimana fa, quando già si ventilava l’ipotesi che Juventus-Inter si potesse disputare senza pubblica, torna d’attualità un tema: la possibilità di trasmettere le sfide del massimo campionato in chiaro, dunque senza passare dalla pay-tv. In proposito è stata lanciata, per mano della senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, un’interrogazione parlamentare d’urgenza sulla questione.

Il post della senatrice che chiede la Serie A in chiaro

“Chiedo al Governo di intervenire presso la Rai, DAZN e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale”, ha scritto su Facebook la Lonardo.

Ogni azione in tal senso, però, è al momento ostacolata dalla Legge Melandri, che regola i diritti televisivi e non prevede la possibilità di eludere gli operatori pay. Servirebbe una deroga da parte dell’esecutivo: a questo punta l’interrogazione d’urgenza. Da vedere se e quando arriveranno nuovi sviluppi.