Lyanco, intervento al ginocchio: una calcificazione da rimuovere - Toro.it

Questa mattina, a Brescia, Lyanco si è sottoposto a un intervento di rimozione di una calcificazione rotulea a un ginocchio

Molti calciatori del Torino sono già partiti per le vacanze ma non tutti: prima delle ferie estive, come riporta La Gazzetta dello Sport, Lyanco questa mattina si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico di rimozione di una calcificazione rotulea al ginocchio. Un problema che negli ultimi tempi aveva dato al brasiliano qualche fastidio: l’intervento si è svolto all’ospedale di Brescia.