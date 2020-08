Il pagellone / Sirigu, l’uomo dei miracoli: stagione da 8

Il pagellone di Salvatore Sirigu / I numeri della squadra non brillano ma lui è il vero leader del Torino: il migliore tra i granata in campo nella stagione 19/20

Con il campionato andato ufficialmente in archivio, per il Toro e i suoi giocatori è tempo di bilanci e quello di Sirigu non può che essere positivo. Il portierone granata ha chiuso la sua personale stagione risultando di fatto il migliore tra gli uomini agli ordini di Mazzarri, prima, e Longo poi. Una certezza tra i pali, un leader nello spogliatoio: il portiere trentatreenne ha raggiunto e superato le 100 partite in maglia granata, si è conquistato la stima del ct Azzurro tornando stabilmente anche in Nazionale ma soprattutto si è caricato sulle spalle un Toro nato per l’Europa e trasformatosi pian piano in squadra indolente, incapace di reagire alle difficoltà ma in grado, al contrario, di buttare alle ortiche quanto di buono costruito negli ultimi anni. Ed è grazie a Sirigu, in fondo, che i granata sono riusciti ad evitare quello che sembrava essere un disastro annunciato.

I numeri del portiere del Toro

Basta dare una lettura ai numeri di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione al Toro: 44 sfide disputate tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, 76 reti incassate complessivamente e soltanto 9 sfide totali (7 in Serie A, 2 nelle qualificazioni di EL) chiuse a reti inviolate. Numeri che evidenziano tutte le difficoltà di una stagione nata con tanti sogni, belle speranze ma chiusa decisamente lontano dagli obietti iniziali.

Eppure, senza Sirigu sarebbe potuta andare decisamente molto peggio. Con una difesa tutto fuorché impeccabile, spesso protagonista di errori che hanno messo a dura prova il portierone, l’estremo difensore ha dovuto fare di necessità virtù. Al Toro serviva un supereroe e Salvatore, di nome e spesso di fatto, sì è ufficialmente trasformato nell’uomo dei miracoli. Difficile dimenticare quelle parate che sembravano impossibili (non per lui) o quelle urla nei confronti dei propri compagni dopo errori madornali o in momenti in cui alla squadra serviva una scossa. Impossibile, onestamente, pensare ad un Toro con un portiere diverso. Sì, perche su di lui tante parole sono state spese ma in fin dei conti, forse, basterebbe chiedersi cosa sarebbe successo al Torino se tra i pali invece di Sirigu ci fosse stato un altro.

Voto: 8