Mancini alla vigilia della Germania: “La speranza è che chi è in B possa arrivare in Serie A velocemente, giocare e fare gol”

La Nazionale italiana, reduce dal k.o. in Finalissima con l’Argentina, si appresta ad affrontare le gare che danno il via alla nuova Nations League. Roberto Mancini, alla conferenza stampa di vigilia del match con la Germania, ha voluto dare un suo commento relativamente a uno dei problemi che affliggono questo momento di scarsa fiducia degli Azzurri, cioè lo scarso feeling col gol. “Questo ci preoccupa, certo che ci preoccupa. Nel calcio per vincere devi fare gol e devi trovare attaccanti che in questo momento in Italia non ci sono”. Un messaggio inequivocabile, riferito chiaramente a quelli che sono gli interpreti offensivi in questo momento selezionabili dal ct, tra cui figura anche Andrea Belotti. “Se gli unici due sono ancora Belotti e Immobile, e l’unico che ha fatto gol in Serie A è Scamacca e non ha una gara di livello internazionale, ci preoccupa. La speranza è che chi è in B possa arrivare in Serie A velocemente, giocare e fare gol. La nostra speranza è questa”.