Lukic grazie all’aiuto di Juric è diventato imprescindibile: che numeri per lui. È la miglior stagione da quando è a Torino

Forse il vero e proprio capolavoro di Ivan Juric nella sua prima stagione da allenatore del Torino risiede nella crescita esponenziale del rendimento di Sasa Lukic. Il tecnico croato gli ha dato tantissima fiducia. Come ha reso noto anche il centrocampista, su di lui ha adottato un lavoro soprattutto psicologico, volto a far emergere il massimo delle sue potenzialità. Ci è riuscito eccome e il suo bilancio è più che positivo. 35 presenze in questa Serie A su 38 a disposizione, oltre ad essere il calciatore granata ad aver giocato più minuti in quest’annata. Il suo nome non è apparso tra i convocati soltanto in tre occasioni, due per squalifica per somma di ammonizioni e una per influenza. In più, non aveva mai segnato così tanto da quando indossa la maglia granata. 5 reti, di cui quattro maturate ad aprile, nell’arco di due incontri. Con lo Spezia ha trovato una doppietta su azione. Stesso numero di gol messi a segno anche a Bergamo con l’Atalanta rendendo fruttuosi due viaggi dagli undici metri.

Statistiche da top della Serie A

Upgrade non da poco anche per quanto riguarda le statistiche, risultando tra i migliori del campionato per quanto riguarda i palloni recuperati, occasioni create e passaggi eseguito. Una pecca da migliorare è legata alle ammonizioni. Il granata con 10 si trova appena fuori dalla top 10 dei giocatori a cui sono stati mostrati più cartellini gialli. La sua è stata una stagione da incorniciare e non può essere un caso se tra le condizioni di Juric sulla propria permanenza ci sia stata su tutte la richiesta di non lasciar partire Lukic, molto richiesto nei piani alti della massima serie. Il serbo per quest’anno si merita complimenti e un voto alto che tenga conto di una crescita che, si spera, possa portare frutti anche negli anni a venire.

Voto: 8