Il pagellone / Tommaso Pobega si è rivelato una pedina davvero importante per Juric, soprattutto nella prima parte della stagione

Tra le note più positive del Toro per quanto riguarda la stagione 2020/2021 c’è senza alcuna ombra di dubbio Tommaso Pobega. Il centrocampista triestino ha collezionato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia, riuscendo a confezionare 3 assist e a segnare 4 reti. Soprattutto nella prima parte della stagione il numero 4 del Toro ha reso meglio, per poi andare un po’ in calando, riuscendo comunque quasi sempre a fare bene e a dare il proprio aiuto ai suoi compagni. Pobega ha dimostrato ottime qualità tecniche e fisiche. Inoltre ha sempre giocato con grande intensità quando è stato schierato in campo da Ivan Juric, tanto da ricevere in più occasioni i complimenti da parte dell’ex tecnico dell’Hellas Verona. Nella prima parte del campionato Pobega ha impressionato tutti per la sua ottima abilità a vincere i contrasti. A inizio dicembre nessun granata ne aveva vinti più di lui. Inoltre ha convinto per la sua bravura nel trovare la via del gol. Dunque il centrocampista classe 1999 dopo una stagione positiva allo Spezia ha fatto molto bene al Toro, certamente anche grazie al grande lavoro di Juric.

Pobega: la sbavatura più grave nel match casalingo contro il Napoli

Se bisogna trovare un errore commesso da Pobega degno di nota bisogna tornare indietro, esattamente al match che i granata hanno disputato tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino contro il Napoli. In quella sfida il numero 4 granata, entrato in campo al 65’ minuto, ha perso il pallone che ha portato al gol di Fabian Ruiz. Rete che ha permesso ai partenopei di imporsi sui granata. A parte questo errore che si è rivelato decisivo ai fini del risultato, sono sicuramente di più le cose positive rispetto a quelle negative. Per il Toro è davvero un peccato dover salutare Pobega che tornerà al Milan e non poter portare avanti il percorso di crescita intrapreso con il centrocampista nato a Trieste. Il Toro però potrebbe convincere il Milan a lasciargli Pobega, anche se sarà molto complicato. Ne potrebbe valere la pena.

Voto: 7