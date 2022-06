Dopo aver riscontrato problemi con le date scelte, il Torino valuta di cambiare anche l’organizzazione del ritiro

Continua l’incertezza in casa Toro legata alla questione ritiro. Con la stagione 2022/2023 che si avvicina sempre di più, i granata stanno cercando una soluzione per rispondere alle esigenze di Juric e al contempo a quelle dei giocatori. L’Austria resta la meta prediletta dal croato, ma incombono alcuni problemi organizzativi. Oltre alle date, restano da ufficializzare anche le località pensate inizialmente (Bad Leonfelden e Waidring). Con un ritardo di una settimana rispetto ai tempi previsti (ritrovo al Filadeldia il 1° luglio e partenza ufficiale per la prima fase il 4), la società sta valutando quanto convenga mantenere il ritiro spezzato in due, tenendo presenti i problemi di prenotazione e location a causa del numeroso staff coinvolto per un totale di 50 persone. Con le vacanze che incombono è infatti difficile identificare una struttura ancora disponibile.

Toro, il tempo stringe: le ultime sul ritiro

L’alternativa che il Torino sta valutando per non iniziare senza i giocatori impegnati con le Nazionali troppo a lungo – riporta La Stampa -, è di partire il weekend del 9-10 luglio, per farli lavorare con un’unica tirata fino all’ultimo fine settimana del mese. Non sono concessi ritardi a causa dell’inizio della coppa Italia previsto per la prima settimana di agosto e il campionato la settimana dopo. Verrebbe così evitato anche il cambio di località per non complicare le cose. Si opterà, in ogni caso, per il luogo più preparato ad accogliere il gruppone granata e a permettergli di svolgere il lavoro previsto.