A differenza di quanto filtrava nelle scorse settimane il raduno del Torino non sarà il 1 luglio ma slitterà di qualche giorno

L’inizio della stagione 2022/2023 si avvicina sempre di più e i club di Serie A stanno limando gli ultimi dettagli per quanto riguarda i ritiri estivi. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, giornale di proprietà del presidente Cairo, il raduno del Toro non si svolgerà più il 1 luglio come si stava programmando, ma slitterà 6 o 7 giorni dopo e di conseguenza cambieranno le date del ritiro estivo, che si svolgerà in due fasi in due località diverse che si trovano in Austria. Il motivo di questo cambio di date è dovuto ai tanti giocatori del Toro che saranno impegnati con le rispettive Nazionali fino a metà giugno. Inoltre questi giocatori, terminati gli impegni agonistici, dovranno fermarsi almeno 20-25 giorni per riposarsi. Ecco che Ivan Juric preferisce dunque far slittare le date di raduno e ritiro, per ripartire tutti insieme e non solo con una parte della squadra.