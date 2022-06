Esclusiva / Beretta è tornato sul periodo in cui ha ricoperto il ruolo di allenatore del Toro e ha parlato anche di Juric

Mario Beretta conosce sicuramente molto bene l’ambiente del Toro, avendo allenato il club granata dal novembre del 2009 fino al gennaio del 2010. Il tecnico milanese ha rilasciato in esclusiva per Toro.it delle dichiarazioni sul suo breve ma importante passato in granata e ha espresso la sua opinione anche sul Toro targato Ivan Juric. Beretta ha detto: “Il ricordo del periodo al Toro è sempre bello. Allenare il Toro è stata veramente una grandissima soddisfazione. Poi è andata come è andata ma nel calcio lo sappiamo, dato che è il nostro lavoro, come possono andare le cose. Io credo che il club granata sia sulla strada giusta -ha aggiunto Beretta- avendo preso Juric come allenatore. Sicuramente bisognerà dare continuità e sicuramente bisognerà assecondare le richieste dell’allenatore. Nella stagione terminata da poco Juric ha dimostrato di aver intrapreso una via che deve essere chiaramente condivisa dalla società. Le idee dell’allenatore devono essere anche quelle del club, perché altrimenti diventa difficile far qualcosa di positivo”.