Pagellone / Samuele Ricci arrivato a gennaio si è subito messo al lavoro con grande dedizione riuscendo a ritagliarsi dello spazio in campo

In casa Toro un giocatore che fa ben sperare per il futuro è certamente Samuele Ricci. Arrivato a gennaio all’ombra della Mole dall’Empoli, ha dovuto lavorare parecchio per entrare a far parte di una tipologia di calcio molto diversa da quella di cui ha fatto esperienza in Toscana. Il centrocampista classe 2001 fin da subito ha dimostrato grande voglia di voler giocare le sue carte, sudando non poco durante gli allenamenti al Filadelfia in cerca di una chance. Occasione che non è tardata ad arrivare con Juric, per il quale il giocatore toscano è diventato una pedina fondamentale nel suo scacchiere. Dopo aver fatto molto bene con addosso la maglia dell’Empoli, anche in granata Ricci ha dimostrato di essere in prospettiva uno dei profili italiani più interessanti del campionato di Serie A. Al Toro il centrocampista toscano ha confermato di essere un giocatore interessante, dotato di un’ottima tecnica, oltre a possedere una buona visione di gioco. Dati i presupposti e la bravura di Juric nel lanciare i giovani, Ricci non può che crescere e migliorare. Anche nella prossima stagione Ricci potrà dare una grande mano al Toro a cercare di conquistare l’Europa.

Ricci ha scalato le gerarchie

Da quando ha esordito negli undici titolari lo scorso 6 marzo contro il Bologna, in casa dei rossoblù Ricci è stato protagonista di una grande ascesa. Il numero 28 del Toro gradualmente è riuscito a scalare le gerarchie, fino ad arrivare nel rush finale di campionato ad essere schierato in coppia fissa con Sasa Lukic in cabina di regia. Infatti, non è assolutamente un caso che ormai da diverso tempo sia un giocatore che il C.T. dell’Italia Roberto Mancini tiene sotto osservazione. Nella sua prima parte di avventura in granata risulta molto difficile segnalare una partita nella quale il centrocampista abbia fatto male. Forse la prestazione peggiore di Ricci è stata nel match casalingo contro Napoli. Una partita dove tutta la squadra granata ha rimediato una prestazione negativa e dove nessuno è riuscito a fare la differenza. A parte quel match, Ricci si è dimostrato un profilo affidabile e il voto per la scorsa stagione che ha rimediato non può che essere positivo. In futuro è destinato a migliorare anche lui.

Voto: 6