Juric vuole amicheovli di lusso per il suo Toro in modo da testarne il vero valore sin da subito: l’Eintracht tra le ipotesi

Tutto in ballo o quasi sul fronte ritiro per il Torino, che deve ancora definire nei dettagli sia le date che la location. Il club granata si sta però attivando per organizzare le amichevoli. Juric vuole infatti che ci siano incontri di lusso, in modo da testare il valore della rosa e stabilire in modo concreto fino dove possa arrivare. Tra le ipotesi rientra l’Eintrach Francoforte, club reduce dalla vittoria dell’Europa League e quindi si riserverebbe essere una rivale particolarmente valida. Non sarà però l’unica.