Il centrocampista granata ha dovuto fare i conti con assenze prolungate, che hanno minato il suo rendimento con il Toro di Juric

Pochi fronzoli, tanta sostanza è un po’ di sfortuna di troppo per Rolando Mandragora, tra i protagonisti granata della stagione conclusasi di recente. In pole position per la fascia da capitano come sostituto di Belotti, l’ex Genoa si è reso autore di una stagione positiva, rimasta lineare a quanto mostrato lo scorso anno. A macchiare il suo rendimento ci ha pensato il fisico cagionevole, che lo ha nuovamente costretto a diversi stop, impedendogli di mettersi a disposizione. Considerato uno dei potenziali titolari dal principio, ha comunque saputo sfruttare le occasioni che gli si sono presentate davanti.

Grinta e aggressività per conquistare il centrocampo e Juric

Aggressività e grinta sono due caratteristiche imprescindibili per Ivan Juric, proprie anche di Mandragora. Il tecnico le ha infatti ritrovate in uno di coloro che si sono trasformati in fretta nei suoi pupilli di centrocampo. Sfruttato sia come mediano che da centrale, ha dimostrato di possedere una buona visione di gioco e doti offensive utili alla causa del Torino. Queste ultime, sono emerse soprattutto in Coppa Italia, dove è riuscito ad andare a segno contro la Samp, senza riuscire però a portare i suoi al passaggio del turno. La Serie A lo ha visto rendere meglio sul fronte assist (due all’attivo).

Qualche infortunio di troppo

Le sue ventitré presenze potevano essere molte di più. Galeotta fu quella partita contro il Napoli, durante la quale non solo il Torino è uscito sconfitto. Mandragora ha infatti riportato una lesione al menisco con conseguente operazione, che lo ha tenuto ai box da ottobre metà dicembre, privando Juric di una pedina importante per il suo centrocampo. Non è stata però l’unica assenza prolungata: anche ad aprile ha infatti saltato quattro partite consecutive tra mancata convocazione e panchina. Un bottino buono ma che sarebbe potuto essere più ricco per lui, che attende ora di vedere se potrà provare a rifarsi il prossimo anno.

Voto: 6,5