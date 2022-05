Le dichiarazioni del CT Azzurro Roberto Mancini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Italia e Argentina

Con il campionato giunto al termine, non si ferma però il calcio italiano. Domani alle 20.45 scenderà infatti in campo la Nazionale di Roberto Mancini che, vincitrice dell’Europeo, giocherà contro l’Argentina, che detiene il titolo dell’ultima Copa America. Il CT azzurro è tornato a parlare dei suoi e, in partioclare di Andrea Belotti, tornato nelle sue rotazioni: “Ho visto Belotti sereno, tutti i ragazzi sono sereni. Giocherà lui perché era il secondo attaccante dell’Europeo. Spero possa disputare una buona gara e non credo che il fatto di trovarsi a scadenza di contratto lo condizionerà“. Parole che lasciano poco spazio ai dubbi e che fanno ben sperare il Gallo.