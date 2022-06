Zaza, Izzo e Verdi sono tre giocatori fuori dal progetto tecnico di Juric e il Toro farà di tutto per venderli

Il Toro da diverse settimane lavora duramente in vista della prossima stagione. Uno degli aspetti più importanti sarà la sessione di calciomercato estiva che è sempre più vicina. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati ovviamente non sta lavorando solo sul fronte entrare, ma sta pianificando anche le cessioni. Sicuramente tre giocatori che il club granata vorrà cedere sono Simone Verdi, Armando Izzo e Simone Zaza, in quanto tutti e tre non rientrano nel progetto tecnico di Ivan Juric. In più Verdi, Izzo e Zaza hanno un ingaggio molto alto, ovvero di 2 milioni di euro netti all’anno per ciascuno e per il club granata sarebbe molto importante risparmiare quei soldi per poi poterli reinvestire sul mercato. Vagnati è al lavoro per questo, anche se proprio l’ingaggio molto alto che percepiscono Verdi, Izzo e Zaza complica la loro cessione. Ciò nonostante bisogna dire che delle squadre interessate a questi tre giocatori ci sono, o meglio ce n’è una di sicuro.

La Salernitana rivuole Verdi e ha messo gli occhi su Zaza e Izzo

Infatti, la Salernitana del direttore sportivo Walter Sabatini vorrebbe riportare a Salerno Verdi che, arrivato in prestito a gennaio, ha fatto molto bene nel club campano contribuendo a salvare la squadra di Nicola prima di fare rientro al Toro, facendogli trascinare con sé Izzo e Zaza. Il difensore napoletano e il numero 7 del Toro nell’ultima stagione hanno trovato davvero pochissimo spazio in campo e questo potrebbe spingerli a decidere di lasciare il capoluogo piemontese per trasferirsi in un club che voglia puntare su di loro in maniera decisa e convinta. Come già anticipato però, l’ingaggio dei tre giocatori del Toro nel mirino della Salernitana rappresenta un enorme scoglio per Sabatini. Vedremo nei prossimi giorni se si riuscirà a trovare una soluzione e a far arrivare alla Salernitana Verdi, Izzo e Zaza. Per il momento il Toro tiene le dita ben incrociate.