Lo svizzero, al suo secondo anno in granata, è stato riscoperto da Juric che, dopo averne scoperto le qualità, non ne ha più fatto a meno

Un riscatto cercato da tempo, che lo ha fatto tornare sulla cresta dell’onda: Ricardo Rodriguez è tornato a far parlare di sè in positivo sotto la guida di Juric. Tra i nomi dei partenti certi a inizio stagione, lo svizzero è diventato una delle scommesse da vincere per Ivan Juric, che ha deciso di tenerlo con sè nella sua prima stagione in granata. E alla fine ha avuto ragione lui ancora una volta. Rodriguez è infatti cresciuto molto nel corso della stagione, nonostante non sia un neofita del calcio. Migliorarsi è tra le prerogative principali per ottenere risultati ed è ciò che ha portato avanti il difensore granata.

Da partente a sorpresa

Tanto spazio per lui alla corte del tecnico croato, che se n’è privato raramente. Nonostante non avesse convinto al massimo nella scorsa stagione, ha ribaltato le sorti in questa, dimostrando duttilità e grande messa a disposizione. A confermarlo ci ha pensato lo stesso Juric, che ha apprezzato il suo mous operandi. “Rodriguez ha fatto un campionato strepitoso. Ha una grande intelligenza. È stata una sorpresa. Doveva andare via perchè erano scontenti di lui ma ha fatto un gran campionato. Rodriguez, che non ha grandi doti fisiche, può giocare nella mia difesa aperta perchè è molto intelligente”, questo il bilancio del tecnico sul suo nuovo acquisto pescato direttamente in casa, che fa capire quanto sia stato importante.

Uno degli irrinunciabili di Juric

Nonostante il futuro resti un’incognita, Rodriguez resta tra le riscoperte positive del Torino di quest’anno. Con le sue 36 presenze totali di cui 2 in Coppa Italia, contornate da un assist creato contro la Lazio, è riuscito a lasciare il segno. Quarto per minuti giocati, è tra coloro che hanno creato più occasioni da gol, grazie alla sua capacità di adattarsi e di supporto a sinistra nella difesa a tre. Pochi i palloni persi e gli errori che hanno inciso gravemente sulle prestazioni dei granata. Tante invece le situazioni in cui si è rivelato provvidenziale. Resta quindi tra i più convincenti rispetto alle aspettative iniziali.

Voto: 7