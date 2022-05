Diramata la lista dei calciatori che partiranno domani per raggiungere l’Inghilterra: il 1 giugno la sfida all’Argentina

C’è anche Belotti nell’elenco dei 30 convocati di Mancini per la sfida dell’Italia all’Argentina in programma il 1 giugno a Wembley. Il gruppo partirà domani mattina per l’Inghilterra, mentre gli altri non convocati (tra cui Ricci e Pobega) avranno due giorni di riposo e si riaggregheranno al gruppo di rientro da Londra.

I convocati di Italia-Argentina

Ecco l’elenco:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.