Il politico irlandese, noto tifoso del Torino, si è espresso così in vista del derby di sabato. Sempre con addosso il granata

Mick Wallace a prendersi nuovamente la ribalta della cronaca. Il deputato del parlamento europeo di nazionalità irlandese eletto con il movimento “Indipendents for Change” e iscrtitto al gruppo della sinistra, non ha mai nascosto la sua fede per il Torino. Anzi, più volte si è presentato tra i banchi istituzionali con una più informale maglia granata. In questa occasione, in pieno clima derby, si è superato, decidendo di prendere parola per manifestare il suo stato d’animo in vista della sfida con i bianconeri. A far fuoriuscire la rivalità al di fuori della cintura torinese. “President, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m***a, forza Toro!”.

L’amore per il Toro di Wallace

Come già accennato, non è la prima volta che Wallace sventola a parole o con gli indumenti la sua passione per il granata, nata dal trasferimento negli ann’80 della sorella Mary a San Mauro Torinese e che gli ha permesso di far visita sotto la Mole e innamorarsi del Torino. “E’ un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono i tifosi. In mezzo a loro mi sento a mio agio, circondato da persone vere e genuine: portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia”, aveva affermato in passato. Una passione che chiaramente diventa anche specchio del suo credo politico: “Credo innanzitutto che i politici debbano essere i fedeli rappresentati della gente comune: per questo ruolo non vedo come un abito possa essere più indicato di un altro. Ho indossato più volte la casacca granata in segno di rispetto per gli strordinari tifosi del Toro, di cui mi onoro di far parte: abbiamo anima e passione, qualità sempre più rare nel calcio moderno”.