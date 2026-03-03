Ecco tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere alla gara a San Siro valida per la 28a giornata di Serie A

Il Milan ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la partita Milan-Torino, in programma sabato 21 marzo alle 18:00 allo stadio Meazza di Milano, che saranno disponibili a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 4 marzo. Il prezzo dei biglietti è di € 14 e possono essere acquistati sul sito di vivaticket e nei suoi punti vendita. Per acquistare i biglietti di Settore Ospiti non è necessario essere titolari di tessera del tifoso di Torino FC.