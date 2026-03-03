Ecco tutte le informazioni per acquistare i tagliandi per i biglietti validi per assistere all’incontro della 29a giornata contro il Parma

In occasione della 29a giornata di campionato la squadra di D’Aversa Venerdì 13 febbraio alle 20.45 ospiterà il Pama di Questa all’Olimpico Grande Torino. I biglietti sono in vendita nell’area Biglietteria del sito ufficiale, ma ci si può recare al punto vendita dello stadio, la Biglietteria Nord nel Piazzale Grande Torino, aperta da lunedì a venerdì con orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00 oltre ai punti vendita della rete Vivaticket.

Promozioni

All’interno del sito ufficiale del Torino sono consultabili i dettagli delle promozioni attive. Nei Distinti è prevista la tariffa dedicata agli Under 16: biglietti a partire da 5 euro, con l’acquisto contestuale di un tagliando a tariffa intera da 25 Euro.

In occasione delle prossime due partite in casa, è previsto il pack da 2 gare. E’ possibile acquistare per i soli adulti i biglietti di Torino-Parma (venerdì 13 marzo ore 20:45) e Torino-Verona (data e orario da confermare) a partire da 25 euro.