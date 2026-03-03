Genoa, Fiorentina, Cremonese e Lecce sconfitte, il terz’ultimo posto ora è a 6 punti di distanza e i granata possono respirare

La gara contro la Lazio assumeva tutti i contorni di uno snodo cruciale per la stagione del Torino, a cui gli uomini di D’Aversa hanno risposto con cinismo e determinazione. La vittoria contro i biancocelesti è stata frutto di una prestazione non entusiasmante ma comunque importante per risollevare il molare della squadra, oltre che tirare una boccata d’ossigeno visto il residuale margine (3 punti) che distanziava i granata dal terz’ultimo posto in classifica all’alba della 27a giornata di Serie A.

Contro la Lazio un Toro cinico, ma anche aiutato dal ko delle contendenti

In occasione della gara vinta 2-0 dal Torino ai danni della Lazio, i biancocelesti, probabilmente già con la testa all’impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta, sono apparsi meno determinati dei granata che, con il minimo sforzo, hanno portato a casa un’importante vittoria. Non si può dunque parlare di un netto cambiamento della squadra del Torino, quanto invece a un approccio differente alla gara, un’attitudine grintosa a cui non eravamo più abituati. L’importanza della vittoria dei granata, già palese al termine della gara, lo è stata a maggior ragione al termine di questa 27a giornata di Serie A, in cui le altre 4 squadre pienamente in lotta salvezze (Genoa, Fiorentina, Cremonese e Lecce) hanno perso le rispettive partite. Infatti, con la netta sconfitta della Fiorentina caduta per 3-0 sul campo dell’Udinese, tutte le squadre in piena corsa salvezza sono andate Ko, favorendo la fuga dei granata che ora distano 6 punti dal terz’ultimo posto occupato congiuntamente da Fiorentina, Cremonese e Lecce.

11 finali da qui in avanti

La vittoria contro i biancocelesti è stato un segnale forte che il Torino ha dato dopo settimane complicate, ma non basta e D’Aversa dovrà riproporre lo stesso atteggiamento combattivo nelle prossime sfide, a partite dalla difficile trasferta di Napoli.