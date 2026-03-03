Il nuovo tecnico granata è riuscito in un’impresa che nell’era Cairo si era verificata solo poche volte: primo successo all’esordio in A

La vittoria del Torino contro la Lazio oltre a rappresentare un importante successo stagionale, testimonia anche un evento che nell’era Cairo era accaduto solamente altre due volte.

D’Aversa è stato infatti solo il terzo allenatore ad aver vinto l’incontro d’esordio sulla panchina del Torino in Serie A. Per risalire all’ultima volta che è successo bisogna tornare al 6 gennaio del 2018, quando la squadra di Mazzarri affrontò il Bologna all’Olimpico Grande Torino. In quell’occasione, i granata riuscirono a passare in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di De Silvestri arrivata dagli sviluppi di una punizione battuta da Berenguer. Nella ripresa, Sirigu si rese protagonista di un ottimo intervento sventando il rigore battuto da Pulgar. A mettere poi la definitiva ipoteca sul successo ci pensarono poi Niang e Iago Falque che permisero ai granata di ottenere 3 punti preziosi.

Il successo di De Biasi nel 2007

La prima volta che il Torino riuscì a vincere all’esordio di un nuovo allenatore risale a quasi vent’anni fa. Nella stagione 2006/2007, De Biasi prese la guida dei granata nella seconda parte del campionato, debuttando in occasione della sfida contro il Cagliari del 28 febbraio 2007 all’Olimpico Grande Torino. L’incontro mise di fronte due squadre che quell’anno chiusero il campionato di Serie A con 40 punti ciascuna, con il Torino che si classificò 16° per differenza reti. A prevalere furono i granata, che grazie alla rete di Bovo nel primo tempo siglarono l’unico gol della partita, conquistando così i tre punti. Quel gol fu anche il primo realizzato dal giocatore con la maglia granata.

Gli esordi degli altri allenatori

Dopo aver iniziato la sua avventura al Torino con De Biasi in panchina, Urbano Cairo nominò nel settembre 2006 Zaccheroni come nuovo allenatore. Il tecnico esordì contro il Parma riuscendo a strappare un pareggio per 1‑1. Successivamente tornò nuovamente De Biasi, che, come ricordato, ottenne un esordio vincente. Nel luglio 2007 il testimone passò a Novellino: proprio come D’Aversa anni dopo, il suo esordio fu contro la Lazio, ma la partita terminò sul risultato di 2‑2. Negli anni successivi, i granata furono relegati in Serie B, dove rimasero per diverse stagioni fino alla promozione nella stagione 2011/2012. Nell’agosto dello stesso anno, Gian Piero Ventura esordì in Serie A sulla panchina del Torino, collezionando un pareggio per 0‑0 contro il Siena. Successivamente, nell’agosto 2016, fu la volta di Sinisa Mihajlovic, che debuttò in massima serie contro il Milan. La partita si rivelò spettacolare per i tifosi neutrali, ma i rossoneri si imposero per 3‑2 contro i granata.

Da Mazzarri a Baroni

Dopo il tecnico serbo, arrivò Mazzarri, che ottenne un importante successo già citato. Nel febbraio 2020, Longo lo sostituì: il tecnico italiano perse all’esordio per 3‑1 contro la Sampdoria. Nella stagione successiva arrivò Giampaolo, che alla prima di campionato subì una sconfitta per 1‑0 contro la Fiorentina nell’agosto 2020. A metà stagione la panchina passò a Davide Nicola, che nel gennaio 2021 esordì pareggiando 2‑2 contro il Benevento. L’anno successivo fu il turno di Ivan Jurić, il quale nella prima partita contro l’Atalanta non riuscì a ottenere punti, con il risultato finale di 2‑1 in favore dei bergamaschi. Nel luglio 2024, sulla panchina del Torino arrivò Vanoli, che all’esordio in Serie A ottenne un prezioso pareggio per 2‑2 a San Siro contro il Milan. Prima dell’ultima nomina di D’Aversa, Baroni è stato quindi il penultimo allenatore a esordire sulla panchina granata in Serie A, in una partita da dimenticare terminata 5‑0 in favore dell’Inter.