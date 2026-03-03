Il colombiano ritrova gol e prestazione all’esordio in panchina di D’Aversa

Fascia al braccio, incornata aerea e ritorno al gol. Il 126esimo centro nella carriera in Serie A di Duvan Zapata è stato anche uno dei più significativi, se non altro perché arrivato in un momento delicato per lui, e per tutto il mondo granata.

La vittoria contro la Lazio, all’esordio in panchina di D’Aversa, ha ridato una boccata d’ossigeno alla classifica e all’ambiente, rimettendo al centro della mappa proprio Zapata, uno di quelli che più era mancato in questa stagione.

Serviva una risposta, sopratutto ai cosiddetti “senatori”, nel pieno delle turbolenze in casa Torino. Tra contestazioni e cambio di allenatore, il capitano ha risposto presente, tornando a segnare quando ce n’era più bisogno.

Cross dalla sinistra di Obrador e stacco prepotente del colombiano nel cuore dell’area per il definitivo 2-0: un gol dal sapore vintage, alla Zapata, protagonista anche in occasione del primo gol di Simeone che apre le marcature.

Il capitano torna al gol dopo tre mesi

Una partita di sacrificio e sostanza per il colombiano, tornato al gol dopo quasi tre mesi da quello contro il Milan di inizio dicembre.

La strada è ancora lunga e la prestazione contro la Lazio non basterà certo per smaltire la delusione dell’ennesima stagione deludente.

Zapata, gol e continuità da ritrovare

Al netto di tutto, però, il Toro ha bisogno del miglior Zapata. Dopo la rottura del legamento crociato, il capitano non è ancora riuscito a ritrovare continuità né a rimettersi stabilmente al centro del progetto tecnico.

L’auspicio è che questa rete rappresenti l’inizio di un nuovo capitolo nelle ultime partite stagionali, in cui Zapata sarò ora chiamato a dare continuità a gol e prestazioni, in un finale ancora tutto da scrivere.

Duvan Zapata of Torino FC celebrates after scoring a goal from a header during the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.



