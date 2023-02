Nell’intervista post match di Ivan Juric il tecnico granata ha affermato che la sua squadra ha dominato gli avversari

Milan-Torino è terminata con una sconfitta per i granata; sconfitta che sicuramente non rispecchia ciò che si è visto in campo perchè il Toro ha sfornato una grande prestazione. Purtroppo il gol di Giroud ha spento le speranze dei granata regalando 3 punti importantissimi al Milan. Ivan Juric parlando nell’intervista post partita ha commentato dicendo che la sua squadra avrebbe meritato di più per quello che si è visto, dicendo che il Toro ha dominato la partita. In effetti molte statistiche danno ragione al tecnico granata. Il possesso palla è a favore del Torino (53.7%), così come i calci d’angolo (8 del Toro contro 3 del Milan) e i tiri totali (12 del Toro, mentre sono 9 quelli del Milan). Andando ancora avanti possiamo vedere che i granata hanno eseguito 60 passaggi in più dei rossoneri, e anche nella precisione dei passaggi la squadra di Juric è stata migliore. Un’altra statistica in cui dominano i granata è quella dei cross (20 il Toro contro gli 11 del Milan).

Il Milan migliore del Toro in tiri in porta

Purtroppo però i rossoneri sono stati in grado di fare meglio in quella che è la statistica più importante: i tiri in porta. Infatti la squadra di Pioli è riuscita a centrare la porta 4 volte, il doppio delle volte in cui ci è riuscito il Toro. Questa è una statistica molto importante, quella che più direttamente è collegata ai gol segnati e il Milan ha fatto più tiri in porta e alla fine è riuscito a portare a casa i 3 punti. Sicuramente vista la prestazione i granata avrebbero meritato qualcosa di più, ma certo anche che sulla finalizzazione bisogna migliorare. Tantissime occasioni create con ottime azioni ragionate ma solamente due tiri in porta. Non abbastanza evidentemente per battere una squadra come il MIlan.