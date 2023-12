Il portiere albanese, che ha chiuso male la sua esperienza nel Torino, si ritroverà a sfidare il suo passato

Torino ed Empoli si sfideranno nel posticipo di sabato 16 dicembre, in programma all’ombra della Mole alle ore 20:45. Gli uomini di Juric arrivano alla sfida con l’obbiettivo di dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane, ma dovranno misurarsi con una squadra in cerca di riscatto. Una squadra che in porta si affiderà a Etrit Berisha, ex portiere granata, che ha chiuso la sua avventura nel Torino da separato in casa. L’albanese sfiderà Milinkovic-Savic, che nelle ultime gare ha alzato il livello dopo un inizio di stagione non semplice.

La crescita di Milinkovic-Savic

Le prestazioni del portiere serbo hanno spesso fatto discutere in questo avvio di stagione. In particolar modo nell’ultimo Derby della Mole, in cui il numero 32 si era reso protagonista di interventi sciagurati. Due uscite a vuoto avevano infatti regalato il doppio vantaggio alla Juventus, che poi aveva vinto il match. Poi a sorpresa è arrivata l’esclusione sul campo del Bologna, in cui Juric si è affidato a Gemello. La scelta non ha pagato e il tecnico lo ha rilanciato contro l’Atalanta. Ecco allora che Milinkovic-Savic sembra essere rinato: contro gli uomini di Gasperini ha fatto buone parate, mentre a Frosinone ha ripetutamente salvato il risultato. La speranza è che il portiere abbia definitivamente scacciato i fantasmi di inizio stagione, i segnali sono positivi.

Riecco Berisha, contro il Lecce un grave errore

Ma se Milinkovic è stato autore di una crescita esponenziale, lo stesso non può dirsi per Berisha. L’albanese, che aveva giocato grandi partite a difesa della porta azzurra, è il principale responsabile dell’ultimo pareggio contro il Lecce. È infatti sua la responsabilità sul gol di Banda: l’attaccante ha lasciato partire un destro non irresistibile dalla distanza, ma Berisha non è stato in grado di trattenerlo, lasciando scivolare il pallone in rete. Ora affronterà il suo ex compagno di reparto, con l’intenzione di riscattarsi al più presto.