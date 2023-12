Contro il Frosinone, Adrien Tameze è tornato a giocare a centrocampo: ora in quella zona del campo c’è molta abbondanza per Juric

Dopo il pareggio a reti bianche in Ciociaria, due sfide molto importanti attendono il Torino. I granata affronteranno in casa, prima di Natale, Empoli e Udinese. Due sfide alla portata, nelle quali il Toro deve provare a fare 6 punti. Nell’ultima partita, contro il Frosinone, Adrien Tameze è tornato a giocare a centrocampo, a gara in corso. Adesso per Juric, in mezzo al campo c’è tanta abbondanza. Contro la squadra di Di Francesco, Tameze è partito titolare in difesa, come braccetto destro. Le ultime partite le ha sempre fatte lì. Poi però, al 64′, Djidji è entrato in campo al posto di Ricci. Il numero 26 è andato in difesa e così Tameze si è spostato in mezzo al campo, al fianco di Ilic. Una buona partita quella del 61, in entrambe le fasi: l’ammonizione arrivata al minuto numero 58 però, lo ha fatto entrare in diffida.

La situazione a centrocampo e in difesa

Linetty rientra dalla squalifica: i centrocampisti ci sono tutti. Juric può contare su Ricci, Ilic, Tameze, Linetty e Gineitis. Giocando con la linea a 5 (con Vlasic più avanzato), le scelte sono parecchie. Sulla sinistra possono giocare Ilic o Gineitis, mentre sulla destra uno tra Ricci, Tameze e Linetty. In difesa, vicino a Rodriguez e Buongiorno, ci sono Sazonov, Zima e Djidji. Mentre i primi due faticano a trovare spazio, il terzo sta rientrando sempre di più nelle rotazioni, dopo il lungo infortunio. Tameze si è sacrificato, ma ora può tornare nel suo ruolo naturale e si candida.

Tameze: sacrificio ed adattamento

Tameze è un giocatore di fiducia di Juric. L’allenatore croato lo ha sempre elogiato, per il suo spirito di sacrificio e adattamento. Si tratta di un centrocampista, ma può giocare ovunque. Adesso, in emergenza difensiva, ha fatto il difensore ma può fare anche il trequartista. Al Verona fece addirittura la punta, segnando contro la Lazio.