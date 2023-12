I precedenti di Torino-Empoli in Serie A: toscani avversari ostici, il bilancio è in favore della squadra di Andreazzoli

Dopo la trasferta in Ciociaria, il Torino si prepara a giocare in casa contro l’Empoli. Calcio d’inizio in programma sabato 16 dicembre, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino. I precedenti, in Serie A in casa del Toro, sono in favore dell’Empoli. I toscani sono sempre stati degli avversari ostici. Torino-Empoli, nel massimo campionato italiano, si è giocata 11 volte. Il bilancio dei granata è il seguente: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. 9 gol fatti e 8 gol subiti. Lo scorso anno, il match finì 1-1.

L’ultimo confronto: una partita stregata

Torino-Empoli, nel campionato 2022/2023, si è giocata il 9 ottobre 2022 alle ore 12:30. I granata fecero una grande partita, con tanto gioco e tante occasioni. Alla fine però solo un pareggio. Empoli in vantaggio al 49′ con un gran gol di Destro. Il gol del pareggio, di Lukic, arriva al 90′. In panchina nell’Empoli c’era Zanetti, mentre nel Toro Paro (Juric squalificato).

Boxing day: l’ultima vittoria

Nella stagione 2018/2019, come in Inghilterra nel boxing day, si è giocato il giorno di Santo Stefano. Il 26 dicembre 2018, Torino-Empoli è finita 3-0. Proprio con Mazzarri, contro Iachini, è arrivata l’ultima vittoria in casa contro l’Empoli. Partita dominata dal Toro e reti di N’Koulou (44′), De Silvestri (49′) e Iago Falque (75′). Espulso Krunic all’89’, per condotta violenta su N’Koulou.

L’autogol clamoroso di Padelli

Delle 4 sconfitte, una è indimenticabile, in senso negativo. Nella stagione 2014/2015, il Torino di Ventura affronta l’Empoli di Sarri. La partita era prevista per lunedì 4 maggio, poi è stata spostata al 5 e infine si è giocata mercoledì 6 maggio alle ore 15:00. La causa? L’assalto al pullman della Juve nell’ultimo derby. Stadio deserto (meno di 10.000 spettatori) e partita bruttissima. L’Empoli vince 0-1 ed è salvo. Autogol di Padelli, al 3′, clamoroso. Retropassaggio di Moretti: Padelli con il mancino la butta dentro.