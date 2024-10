Il portiere serbo, rientrato dopo aver saltato gli impegni della Serbia, si è reso protagonista in negativo nel primo gol subito

Il Torino sembra non saper mettere fine al trend negativo di sconfitte: terza partita persa di fila in campionato, la quarta se si considera anche la Coppa Italia; quell’illusione del primo posto in classifica di inizio campionato è ora solo un lontano ricordo. Anche contro il Cagliari, nonostante una prestazione positiva, i ragazzi di Vanoli non sono riusciti a fare risultato, in una gara condizionata da sviste arbitrali ed errori individuali. E nel momento in cui queste due cose si sono unite, si è assistito al gol del vantaggio dei padroni di casa: un gol su calcio di punizione, assegnato alla squadra di Nicola per un fallo invertito, commesso da Viola ma considerato di Coco; c’è da dire, però, che ci ha messo un po’ del suo anche Milinkovic-Savic, il quale – per usare un eufemismo – non ha giocato la sua miglior partita.

Il serbo poteva fare di più

Prima l’erroraccio nel primo gol, quando non è riuscito a bloccare la palla, poi l’incomprensione in occasione dell’autogol di Coco, dove poteva allungarsi per provare a evitare che il pallone finisse in porta: Milinkovic-Savic non è tornato in campo nel migliore dei modi. Il serbo è stato tema di dibattito praticamente sempre negli ultimi anni a Torino, ma mai come in questa stagione era partito bene. Tante parate importanti, sicurezza tra i pali e leadership, tutto durato un po’ pochino. Già dalla sfida di Verona, analogamente allo sfaldamento della difesa ha iniziato a mostrare difficoltà anche lui, non riuscendo a risultare decisivo come prima. Aver giocato alcune gare con un problema al ginocchio lo ha certamente condizionato, ma è pur vero che l’ex Spal non ha neanche risposto alla convocazione della Serbia per recuperare al meglio. La prima prova dopo la sosta dunque non è andata bene, e Milinkovic deve già rifarsi contro il Como; il suo posto da titolare non è a rischio, ma potrebbe diventarlo con altri errori come quello di Cagliari.