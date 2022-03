Vincenzo Millico nel match contro il Lecce ha rimediato una grande prestazione trovando anche la via del gol

C’è sicuramente da segnalare una grande prestazione con gol da parte di Vincenzo Millico nel match andato in scena allo Stadio San Vito Gigi Marulla tra Cosenza e Lecce. Il match, terminato 2-2, lascia dell’amaro in bocca a Millico e compagni beffati nel finale, per essere più precisi al 97’ minuto. Ma l’attaccante del Toro in prestito al Cosenza può ritenersi molto soddisfatto per la stupenda rete messa a segno – un dribbling sulla linea di fondo, poi lo scavetto al portiere – e per l’assist servito a Joaquín Larrivey, che ha sfruttato l’occasione mettendo a segno il gol del momentaneo 1-1. Millico è stato senza ombra di dubbio tra i migliori in campo, dimostrandosi un giocatore molto pericoloso. La prestazione dell’attaccante classe 2000 rimediata contro il Lecce capolista fa ben sperare il tecnico del Cosenza Pierpaolo Bisoli. L’allenatore si auspica che Millico possa continuare sulla strada intrapresa contro i salentini per il rush finale di campionato.

Millico: una stagione tra alti e bassi

Fin qui l’attaccante di proprietà del Toro, in questo campionato con la maglia del Cosenza, ha raccolto 19 presenze segnando 3 gol. Una stagione con ombre e luci per Millico che in diverse partite è entrato a gara in corso. Il numero 20 del Cosenza nella prima parte del campionato non è riuscito a convincere tutti e non è riuscito a lascare il segno. Infatti, durante la finestra di calciomercato invernale il Toro e il club calabrese hanno valutato la possibilità di far lasciare a Millico la Calabria per poi essere girato subito in prestito ad un’altra squadra, pista poi sfumata. Ma ora l’attaccante ex Frosinone deve pensare solo ed unicamente al presente, dando una grossa mano al Cosenza a non retrocedere in Serie C e a rimanere in B. Un obiettivo sicuramente non semplice. Ma la partita rimediata contro il Lecce fa ben sperare Millico per l’ultima parte della stagione, prima di fare ritorno al Toro cercando di giocarsi le sue carte per una sua permanenza in granata.