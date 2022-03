Il Torino si appresta a tornare a Marrassi, stadio nel quale ha raccolto il suo ultimo successo, contro la Sampdoria

Archiviato il pareggio casalingo contro l’Inter, con tanta rabbia e discussioni per il rigore non concesso ad Andrea Belotti, il Torino si appresta ad affrontare il Genoa in trasferta. Dunque i granata sono pronti a tornare a Marassi, lo stadio dove hanno raccolto la loro ultima vittoria lo scorso 15 gennaio contro la Sampdoria, più di due mesi fa. Contro il Grifone il Toro dovrà assolutamente tornare a raccogliere i 3 punti senza se e senza ma, anche per poi poter affrontare con maggiore serenità la pausa per le Nazionali durante la quale i granata dovranno iniziare a preparare la partita, di nuovo lontano dalle mura amiche dello Olimpico Grande Torino, contro la Salernitana. Ivan Juric sa molto bene che la sfida contro la squadra guidata dal tecnico tedesco Alexander Blessin non sarà una gara semplice. Lo ha anche dichiarato, con i rossoblù in cerca di una ormai complicatissima corsa verso l’obiettivo salvezza.

Il successo contro la Sampdoria prima di un rendimento altalenante

Manca ormai da troppo tempo un successo in casa Toro, dopo quella vittoria 1-2 contro i blucerchiati in rimonta. Infatti, dopo che Francesco Caputo aveva portato avanti i padroni di casa i granata hanno dovuto rincorrere la Sampdoria, riuscendo a ribaltare la partita grazie ai gol di Wilfred Singo e Dennis Praet. Dopo quella partita il Toro ha rimediato qualche prestazione molto positiva, come contro Juve e Inter, e diverse partite negative come le sfide casalinghe con Venezia e Cagliari o la partita lontano da casa contro l’Udinese. Il Toro ora vuole tornare a rialzare la testa ripartendo proprio da Marassi, tornando ad esultare per una vittoria come successe sempre in quello stadio ormai troppo tempo fa. Con il Toro che vuole anche migliorare il suo rendimento in trasferta, che fin qui è stato molto deludente, con i giocatori granata che fanno particolare fatica a segnare.