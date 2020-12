Gli esami strumentali confermano un problema muscolare per Millico: distrazione parziale ai flessori della coscia destra

Non arrivano buone notizie dall’infermeria granata: gli esami a cui Vincenzo Millico nella giornata di oggi hanno infatti confermato un problema muscolare. Per l’attaccante, in particolare, si parla di una distrazione parziale ai muscoli flessori della coscia destra. Nessuna novità, invece, trapela per quanto riguarda gli altri infortunati del gruppo. Belotti e compagni, hanno svolto una sessione tecnico-tattica al Filadelfia sotto gli ordini di Marco Giampaolo che tornerà a dirigere i granata nella giornata di domani per un’altra seduta di preparazione in vista di Torino-Udinese.