Millico, le lacrime della disfatta: il simbolo di una notte da incubo - Toro.it

L’immagine della disfatta di Torino-Atalanta 0-7: le lacrime di Millico, un ragazzo che tiene al Toro. Ora perché non lanciarlo contro il Milan?

Il gelo di una notte buia non ghiaccia le lacrime. Che sul volto di Vincenzo Millico scorrono, malcelate dalle mani poste sul volto quasi a nascondere la faccia. Sentirsi addosso il peso della responsabilità: espressione di appartenenza. Perché lo 0-7 patito contro l’Atalanta è un’umiliazione di squadra, e dunque anche sua che pure al Torino una scossa ha provato a dargliela. Un elettrone sgusciante ma privo del suo nucleo, quello che avrebbe dovuto dare idee, orientamenti, orgoglio. Lo spirito di squadra, insomma. Questo sconosciuto.

Millico, i 25′ in Torino-Atalanta 0-7

I suoi venticinque minuti sono stato lo spezzone più lungo fin qui giocato in Serie A (il primo dei quali era arrivato proprio contro i nerazzurri, nel febbraio scorso). Un peccato, che coincidano con una debacle tanto amara. C’è però la consapevolezza: Mazzarri, nelle ultime uscite, gli sta dando sempre maggiore fiducia. Tra la mancanza di alternative davanti (Zaza è out, Falque al rientro ma sul piede di partenza) e la sua crescita innegabile, il 22 si sta ritagliando il suo spazio.

Mazzarri, e contro il Milan?

A Milano, sponda rossonera, potrebbe anche arrivare un’occasione dal primo minuto. E sarebbe anche auspicabile, per due ordini di motivi: il premio a un ragazzo che ha il Toro nel cuore – e quelle lacrime sono lì a dimostrarlo – e una piccola svolta per una squadra apparsa svuotata contro la Dea. E che adesso non può buttarsi via.