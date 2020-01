Fuori Meité, torna Rincon. Ma Mazzarri può cambiare poco - Toro.it

Torino in emergenza di uomini e risultati: Mazzarri deve fare a meno di Meité e Baselli. Centrocampo obbligato contro il Milan in Coppa Italia

Non ci sarà il disastroso Meité, per la squalifica risalente agli ottavi contro il Genoa. Così Mazzarri si ritroverà con il centrocampo (di nuovo) ridotto all’osso per la sfida di Coppa Italia contro il Milan – martedì, ore 20.45 – che per il suo Torino dovrà necessariamente coincidere con il riscatto, vista l’umiliante disfatta interna patita di fronte all’Atalanta. Proprio come già accaduto per la sfida alla Dea i centrali di centrocampo a disposizione saranno appena due: il rientrante Rincon (che sabato era squalificato) e Lukic, che invece dovrà saltare Lecce-Torino per il rosso rimediato nel finale di partita.

Mazzarri e il Torino: rivoluzione (quasi) impossibile

E’ il paradosso che vive WM, obbligato a cambiare marcia senza poter cambiare (quasi) nessuno, vista l’emergenza infortunati – Baselli è di nuovo ai box, per restare in mediana – e i limiti di una rosa voluta corta già in estate.

E così, in attesa del rientro di Ansaldi, sulle fasce l’unica faccia nuova rispetto a quelle del vergognoso 0-7 sarà Ola Aina, decisamente in vantaggio su Laxalt per un posto a sinistra.

Millico può avere una chance? Parola al ritiro

In attacco, poi, i tifosi chiedono a gran voce un’occasione vera per Millico (e non venticinque minuti sullo 0-5): il tecnico valuterà tra oggi e domani, nel ritiro che ha imposto alla squadra, se davvero il 22 potrà togliere il posto a uno tra Verdi e Berenguer. L’ex Primavera, con Edera, è l’unica alternativa possibile davanti. Zaza, infatti, non si è ancora ripreso dall’infortunio. Mentre Falque veleggia verso l’addio, spinto anche dalla decisione del club di non convocarlo per la due giorni di riflessione (e nemmeno, ovviamente, per la trasferta di San Siro).

La rivoluzione – che pure sarebbe necessaria – si scontra con la realtà: il Toro è questo e niente più. Ma Mazzarri dovrà svoltare comunque, per non rischiare il posto.