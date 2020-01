Coppa Italia, Milan-Torino: ecco dove vedere la partita in TV e streaming

Milan-Torino, partita valida per gi quarti di Coppa Italia, è in programma per martedì 28 gennaio alle 20.45: ecco come vederla in TV e streaming

Prosegue la programmazione della Coppa Italia, con il Torino che sarà impegnato contro il Milan nella sfida che decreterà l’avversaria della Juventus in semifinale. Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Brescia, il quinto risultato utile consecutivo, tenendo conto del passaggio del turno contro la Spal. Più complicata è invece la situazione del Toro, che ha toccato il fondo con lo 0-7 rimeditato contro l’Atalanta, sconfitta peggiore della storia granata in casa. Entrambe le formazioni cercheranno quindi di portare a casa la partita, chi per dare continuità a quanto ottenuto ultimamente, chi per dare un segno di svolta.

Milan-Torino in streaming e tv

Il match, che si disputerà alle 20.45 a San Siro, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in streaming su RaiPlay.