Millico è "positivo", Izzo mostra il cuore granata: il Toro torna sui social - Toro.it

L’arrivo di Longo sembra aver ridato serenità e fiducia alla squadra: dopo il silenzio degli scorsi giorni, Izzo e compagni sono tornati attivi sui social

Sarà il campo, sabato, a dire se è bastato l’avvicendamento in panchina tra Walter Mazzarri e Moreno Longo per ridare quella serenità, quella voglia e quella fiducia che nelle ultime partite il Torino sembrava aver perso. Di certo il granatismo del neo allenatore, il ritorno di Antonino Asta, il Filadelfia che è tornato ad aprirsi hanno aiutato a rasserenare, in parte, l’ambiente. Nel frattempo i vari calciatori sono tornati attivi sui social, dopo giorni di silenzi e riflessioni sul momento negativo della squadra.

Millico è: “Positivo”

Armando Izzo, che nei giorni scorsi aveva anche disattivato i commenti degli utenti ai suoi post, ha condiviso una sua foto con la maglia del Toro addosso in cui la stringe sullo stemma. Vincenzo Millico, invece, ha postato una sua immagine tra le Instagram stories accompagnata da un termine che fa capire il suo stato d’animo: “Positive”. Dopo i social, sarà ora il campo a parlare.