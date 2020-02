Torino-Sampdoria, partita valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 8 febbraio alle 18: ecco come vederla in TV e streaming

Quarta giornata del girone di ritorno del campionato Serie A 2019/2020 ed è il turno di Torino-Sampdoria con il Toro al battesimo per il nuovo mister, Moreno Longo, alla prima partita da allenatore sulla panchina dei granata dopo il cambio avvenuto in settimana in seguito alla rescissione del contratto con Walter Mazzarri. Per i granata sarà una partita chiave e da sfruttare per dimenticare presto le precedenti uscite e le tre sconfitte nel giro di una settimana con 17 gol subiti e appena 2 segnati tra campionato e coppa. I blucerchiati arrivano dalla sconfitta per 4-2 casalinga contro il Napoli, partenopei che sono riusciti a imporsi solo nel finale e con la Sampdoria capace di recuperare un distacco di due reti. Torino-Sampdoria, in programma sabato 8 febbraio alle 18, sarà trasmessa su Sky e in streaming su Sky Go.

Serie A 2019/2020: dove vedere le partite in TV

Anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Sky trasmette quest’anno sette partite ogni fine settimana: quelle del sabato (escluso il posticipo), quelle della domenica pomeriggio (eccetto la sfida di Dazn), e tutte le altre gare della domenica (sia delle 18 che delle 20.45) e quelle eventuali del lunedì. Il servizio streaming Dazn invece detiene i diritti per una sfida della domenica alle 15 oltre alla sfida del sabato sera alle 20.45 e alla partita delle 12.30 della domenica.