Granata davanti al Napoli, ma dietro a due retrocesse. Solo Verona e Lazio hanno cambiato di più per infortunio

In un calcio dai calendari sempre più zeppi di partite, diventa fondamentale per ogni squadra garantire al proprio allenatore una rosa profonda, in modo da attuare un’ampia rotazione. Una metodologia utile ad attenuare gli sforzi e, di conseguenza, prevenire diversi infortuni. Le panchine, soprattutto dall’introduzione dei cinque cambi, giocano un ruolo fondamentale nell’arco di una stagione. Capita spesso infatti che l’esito di diverse partite venga influenzato da un giocatore entrato a gara in corso, voglioso di sfruttare quel residuo minutaggio per mettersi in mostra e, chissà, provare a scalzare chi detiene la maglia da titolare. Come però possiamo leggere dai dati Transfermarkt ci sono realtà più aperte a questa filosofia e altre un po’ meno.

Toro, dal 2021-2022: concessi 9580′ ai panchinari

Il Torino, ad esempio, si trova soltanto al 14° posto della classifica delle squadre di Serie A che dalla stagione 2021-2022 hanno concesso più minutaggio ai panchinari: 9580′, con una media minuti di calciatori a partita di 19,7. Peggio dei granata soltanto Napoli (9345′), Monza (8592′), Genoa (7658′), Lecce (7214′), Cagliari (7200′) e Sampdoria (7143′). La squadra che ha garantito più minutaggio è l’Atalanta con 12176′ e sul podio troviamo Salernitana (11946′) e Empoli (11746′). Più staccate big come Milan (quinto posto, 11581′), Inter (settimo posto 10637′) e Juventus (ottavo posto 10623′).

I cambi in totale

Per quanto riguarda invece le sostituzioni che vanno dal 2021-2022, il Toro è la terza squadra della Serie A ad aver sostituito più giocatori per infortunio (56), dietro Hellas Verona (63) e Lazio (57). Nel totale dei cambi i granata restano al 14° posto con 486, stesso dato della Lazio.