Con quello di domenica Miranchuk ha raggiunto i 6 assist stagionali con la maglia del Torino: il confronto con l’ultima stagione nella Dea

Aleksey Miranchuk è tornato ad essere decisivo con la maglia del Toro. Dopo il problema all’adduttore, che lo ha costretto a saltare la gara contro il Napoli, l’ucraino è tornato ad incidere contro la Salernitana. È stato suo, infatti, l’assist che ha portato al gol di Sanabria. L’ex Atalanta ha letteralmente spaccato in due la difesa campana con una verticalizzazione per il numero 9, che ha poi battuto Ochoa con un gran destro. Nella conferenza stampa post partita, Ivan Juric ha parlato così del numero 59: “Miranchuk è venuto qui perché all’Atalanta era l’ottavo attaccante, ne aveva sette davanti. Quello che sta facendo qui, tra gol e assist, è bellissimo“. Ma com’è andata l’ultima stagione di Miranchuk in nerazzurro?

Le ultime stagioni di Miranchuk a confronto

Come detto da Juric, appunto, l’ucraino non ha mai trovato grande spazio con Gasperini. Nel 2021/2022, tra coppe e Serie A, è sceso in campo in 25 occasioni, perlopiù da subentrato. Nonostante lo scarso minutaggio, Miranchuk è riuscito a realizzare 2 gol e 4 assist. Nel Toro, con tante gare ancora da disputare, l’ex Atalanta ha già raddoppiato il suo minutaggio in campo e il numero di gol realizzati.

2022/2023, Torino

Presenze: 25

Partite da titolare: 22

Minuti giocati: 1.879

Gol: 4

Assist: 6

2021/2022, Atalanta

Presenze: 25

Partite da titolare: 8

Minuti giocati: 943

Gol: 2

Assist: 5