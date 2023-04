Come si evince dal bilancio relativo al 2022, sono diminuiti i ricavi provenienti da diritti tv e pubblicitari rispetto allo scorso anno

Nel bilancio relativo al 2022 del Torino interessante è il passaggio relativo ai ricavi della società granata. Generalizzando sui profitti la crescita rispetto all’anno precedente è evidente, ma se si guarda specificatamente a diritti tv e sponsorizzazioni pubblicitarie c’è un rosso, simbolo di decrescita. C’è, però, un appunto da fare. Come riportato dal club, infatti, “Il conto economico del 2022 non è immediatamente comparabile con il conto economico dell’esercizio precedente. Si ricorda infatti che, nel corso del 2020, i provvedimenti assunti dalle autorità ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19 avevano comportato, tra l’altro, l’estensione del termine della stagione sportiva 2019/2020 dal 30 giugno 2020 al 31 agosto 2020 e, conseguentemente, lo slittamento dell’inizio della stagione sportiva 2020/2021 dal 1 luglio 2020 al 1 settembre 2020 […] . Tale slittamento ha interessato in particolare tutti i ricavi ed i costi che sono rilevati a conto economico pro rata temporis lungo il periodo di durata dei relativi contratti quali, principalmente, i ricavi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi, i ricavi da sponsorizzazione ed i costi del personale relativi a contratti sportivi”.

I ricavi del 2022 e il confronto con il 2021

Per quanto riguarda i proventi da sponsorizzazioni e pubblicitari, la cifra dell’anno appena trascorso raggiunge 10 milioni e 609 mila euro, mentre nell’anno solare passato si aggirava intorno ai 10 milioni e 853 mila. Come riferito dal club, la causa di questa decrescita è dovuta agli effetti derivanti dalla minore durata della stagione 2020/2021. Passando ai diritti tv, invece, il rosso è maggiore. Si è passati dai 56 milioni e 435 mila euro ai 52 milioni e 648 mila euro; tra i motivi in questo caso, oltre alla già citata durata della stagione 2020/2021, anche i risultati sportivi conferiti nella stessa stagione, quando il Torino è arrivato 17°.