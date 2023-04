Oltre all’utile dell’anno 2022, dal bilancio pubblicato dal Torino è possibile vedere anche le cifre di diverse operazioni, tra cui Bremer

Il bilancio relativo al 2022 pubblicato dal Torino ha aperto diversi spunti e altrettanti punti di interesse. Se da un lato l’interesse principale era riferito ai conti dello scorso anno, dall’altro è possibile anche analizzare minuziosamente le diverse operazioni di mercato svolte dal Torino nel corso del 2022. In primis, ovviamente, quella di Bremer. Il centrale brasiliano, arrivato in granata per circa 6 milioni di euro dall’Atletico Mineiro, è stato ceduto nella sessione estiva alla Juventus dopo una lunga asta di mercato in cui era coinvolta anche l’Inter. L’ufficialità del passaggio ai bianconeri è poi arrivata alla quota di 41,800 milioni di euro. Cifra che, però, verrà pagata dalla Juve in tre rate e che all’interno prevedeva una piccola parte di bonus che sarebbero stati incassati dal Toro in maniera graduale.

A quanto ammontano i primi bonus

Una prima parte dei bonus, come riportato dalla società all’interno del bilancio, è già stata pagata. Sono stati incassati infatti “premi di rendimento maturati nell’esercizio per complessivi Euro 0,9 milioni correlati principalmente alle cessioni a titolo definitivo dei calciatori Alexandro Berenguer e Gleison Bremer”. 900 mila euro, dunque, risalenti sia al centrale brasiliano che a Berenguer, passato due estati fa all’Athletic Bilbao.