Dopo il gol di Miranchuk contro la Fiorentina il trequartista russo è salito a quota 4 gol in stagione, suo record

Il gol decisivo segnato da Miranchuk contro la Fiorentina ha permesso ai granata di portare a casa tre punti importantissimi. Ormai il trequartista russo è a quota 4 gol in campionato e tutte le reti segnate sono state molto pesanti. A partire dal primo gol all’esordio in campionato nella vittoria per 1-2 contro il Monza, ha segnato ancora nella vittoria per 2-1 contro il Milan di Pioli. Il terzo gol è arrivato contro il Verona, partita in cui la squadra di Juric è riuscita a strappare solamente un punto. L’ultimo gol poi contro la Fiorentina di Italiano contro cui il Toro è riuscito a vincere per 0-1. Il giocatore in prestito dall’Atalanta è stato messo al centro del progetto da Juric e ha ripagato la fiducia del tecnico segnando 4 gol e fornendo due assist. Ha raggiunto il suo record: il russo non ha mai segnato più di 4 reti in una stagione.

I complimenti da Juric e Seck

Il tiro a giro del numero 59 ha concesso la vittoria alla squadra di Juric e i complimenti non hanno tardato ad arrivare. Sia Ivan Juric che Demba Seck hanno parlato molto bene del fantasista che è riuscito a sbloccare la partita. Il russo è stato anche indicato come leader, un esempio e un punto di riferimento per i compagni. Ad agosto ci sarà poi da decidere in merito al riscatto. La società dovrà decidere se investire i 12 milioni necessari per tenere il numero 59 a Torino. Fino ad adesso Miranchuk è riuscito a trovare continuità e a convincere aiutando i granata in moltissime occasioni.