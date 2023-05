Il trequartista russo può tornare titolare in Torino-Monza di domani pomeriggio: all’andata segnò il primo gol in granata

Dopo la vittoria contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale, si torna in campo per la 34^ giornata di Serie A. Torino che scenderà in campo domani, domenica 7 maggio, alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Monza. Aleksei Miranchuk può tornare titolare nello scacchiere di mister Ivan Juric. La prima giornata di questo campionato, giocata il 13 agosto, è stata proprio contro i biancorossi. Essendo il primo anno del Monza in Serie A, si tratta dell’unico precedente, terminato con la vittoria del Toro per 2-1 in trasferta. In gol proprio Miranchuk (su assist di Sanabria) e Sanabria (su assist di Ricci). Il trequartista russo con il 59 sulle spalle era appena arrivato a Torino. Ci aveva messo solo 43 minuti a trovare un gol bellissimo, ma nell’intervallo era uscito per lasciare il posto a Vlasic, causa infortunio. Si tratta di un giocatore sempre pericoloso, che adesso scalda i motori per domani.

La stagione e le giocate

In prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta, serviranno 12 milioni per riscattarlo. In stagione per lui 27 presenze, con 4 gol e 6 assist. Dal suo sinistro nascono sempre grandi giocate, spesso imprevedibili. Contro la Sampdoria Seck ha giocato bene, ma ora contro il Monza dovrebbe tornare titolare Miranchuk. Con lui in campo un tiro pericoloso e decisivo può arrivare da un momento all’altro, Juric lo sa e queste sono state le parole del giocatore: “Juric? Mi ha aiutato tantissimo a ritrovare la serenità e la sicurezza in campo”. Finora, oltre contro il Monza, ha segnato contro il Milan (gol importantissimo), Fiorentina e Verona (due capolavori).