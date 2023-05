Domani al Grande Torino c’è Torino-Monza alle ore 15: ecco come cambia la difesa del Torino senza Perr Schuurs

Brutte notizie quelle di ieri in casa granata. Infatti il difensore olandese Perr Schuurs, si è infortunato e salterà la partita di domani Torino-Monza. Calcio d’inizio in programma alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Uscito al 73′ nella sfida contro la Sampdoria, proprio contro i blucerchiati si è fatto male. Al suo posto è entrato Koffi Djidji. Dopo l’errore contro l’Atalanta che ha permesso a Zapata di siglare il gol decisivo, Ivan Juric lo ha spostato sulla destra contro la Sampdoria, con Buongiorno al centro della difesa. I risultati sono stati ottimi: porta inviolata, grande prestazione di Buongiorno (con il primo gol in Serie A) e autorevole prestazione dell’olandese. All’inizio della sua avventura in granata aveva già giocato a destra: che sia al centro della difesa o meno, il classe 1999 è importantissimo per il reparto del Torino.

Le difesa contro il Monza

Contro il Monza, al centro della difesa ci sarà Alessandro Buongiorno. Alla sua sinistra molto probabile la conferma di Rodriguez. Vojvoda contro la Sampdoria ha giocato bene, ha fatto assist a Pellegri (con grande furbizia) e può giocare di nuovo sulla fascia sinistra. Lazaro dovrà sostituire lo squalificato Singo sulla destra: questo è il quadro della situazione. Alla destra di Buongiorno, ecco che c’è l’unico ballotaggio vero e proprio tra Djidji e Gravillon. Il primo ovviamente, fedelissimo di Juric, è in vantaggio sul secondo. Contro i biancorossi non saranno permessi errori. La squadra allenata da Raffaele Palladino (che non sarà in panchina per squalifica) ha gli stessi punti del Torino (45). Se i granata vogliono raggiungere l’ottavo posto, dovranno tornare a vincere in casa.